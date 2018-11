Travolto da un'auto mentre era in bici: anziano in prognosi riservata

Un uomo di 91 anni è stato ricoverato in prognosi riservata al Polo Confortini, dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Cologna Veneta.

Secondo quanto riporta TgVerona, l'anziano sarebbe stato travolto sulle strisce pedonali in via Predicale, mentre era in sella alla sua bici, da un'auto condotta da un 63enne. In suo soccorso è arrivato il personale del 118 che lo ha portato in ospedale, mentre i carabinieri della stazione locale si occuperanno di riscostruire la dinamica della vicenda.