Anziano e badante investiti da un'auto mentre attraversano sulle strisce

Pedoni ancora sfortunati protagonisti di un incidente stradale.

Erano circa le 16.45 di martedì e una Smart condotta da una ragazza di 23 anni stava percorrendo via Roveggia in direzione di via Torricelli, quando ha investito due persone che stavano attraversando sulle strisce. Si trattava di un anziano di 91 anni e della sua bandante 57enne: in loro soccorso sono arrivati gli uomini del 118, che li hanno condotti in ospedale per cure ed accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale per eseguire i rilievi del caso.