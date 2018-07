Anziana investita a borgo Trento, viene portata in ospedale in codice rosso

Un altro pedone è stato investito a Verona nella mattinata di mercoledì 11 luglio.

S tratta di una donna di 77 anni travolta da un'auto, più precisamente un taxi Citroen C5 con alla guida un veronese diretto verso piazza Vittorio Veneto, intorno alle 9.30 in via XXIV Maggio, nel quartiere di borgo Trento. In suo soccorso è subito arrivata un'automedica e un'ambulanza del 118, che dopo aver prestato le prime cure, l'hanno condotta al vicino Polo Confortini dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

Il conducente potrebbe essere indagato per lesioni personali stradali: la sua posizione infatti è al vaglio del Nucleo Infortunistica Stradale, mentre sono in corso sia gli accertamenti tecnici sia gli interrogatori ai testimoni.