Angiari, schianto in Traspolesana. 60enne perde la vita contro un guardrail

Oggi, 21 ottobre, verso le 8.30, si è verificato un incidente stradale mortale sulla Transpolesana, nel territorio comunale di Angiari, in direzione Verona. A perdere la vita è stato un uomo di 60 anni, il quale è andato a sbattere autonomamente sul guardrail che separa le corsie di scambio. La vittima è deceduta, nonostante i vigili del fuoco siano riusciti ad estrarlo dalle lamiere per affidarlo dai sanitari, giunti con ambulanza ed elisoccorso. I tentativi di rianimazione, però, non sono andati a buon fine.

Ad occuparsi dei rilievi dell'incidente, i carabinieri di Legnago. Durante tutto l'intervento dei soccorritori e la messa in sicurezza della strada, la Transpolesana è stata chiusa al traffico.