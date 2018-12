Investita dopo la messa, muore davanti casa: indagini dei carabinieri

Stava attraversando la strada per raggiungere il cancelletto di casa Alessandrina Provoli, quando è stata travolta da un'Audi A4 condotta da una 43enne di Legnago che non le ha lasciato scampo.

È morta così la 74enne investita a Tombazosana, nel comune di Ronco all'Adige, nel tardo pomeriggio di lunedì. La sfortunata anziana avrebbe attraversato la carreggiata, di ritorno dalla messa infrasettimanale, in un punto in cui non sarebbero presenti le strisce pedonali. Alla guida dell'Audi scura si trovava un 43enne, il quale si è immediatamente fermato ed ha lanciato l'allarme.

Sul luogo dell'incidente si sono precipitati gli uomini del 118 con un'automedica ed un'ambulanza infermierizzata, ma ogni tentativo di rianimare Alessandrina si è rivelato vano. Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Legnago, i quali avranno il compito di ricostruire la dinamica: il guidatore, risultato negativo all'alcol test, avrebbe detto ai militari di aver visto solamente all'ultimo secondo la povera donna e di non aver potuto evitarla. Gli uomini dell'Arma hanno cercato inoltre di raccogliere le testimonianze del fatto, ma nessuno pare aver asssistio all'incidente, ma al massimo di aver udito la frenata del veicolo e il sordo rumore dell'investimento.