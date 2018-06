Incidenti stradali Affi / Via Peagne

Affi, due auto si scontrano e una si ribalta. Una famiglia rimane ferita

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Monte Baldo e via Peagne. Gli uomini del 118 sono intervenuti per soccorrere due adulti e un bambino di 7 anni, portati all'ospedale di Bussolengo in codice giallo