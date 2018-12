Tamponamento in A4 tra Verona Sud e Verona Est, un morto e due feriti

Un uomo è morto e altri due sono rimasti feriti nel tamponamento avvenuto ieri sera, 21 dicembre, sull'autostrada A4 in direzione Milano, tra i caselli di Verona Est e Verona Sud.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22, al chilometro 284 e ha coinvolto tre veicoli, uno dei quali è finito sotto ad un camion e non ha lasciato scampo al conducente. Le persone negli altri due mezzi coinvolti hanno riportato solo lievi ferite, una ha rifiutato il trasporto in ospedale e l'altra è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento.

Gli uomini del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica e si sono occupati dei feriti. I rilievi dell'incidente e la gestione del traffico sono stati compito della polizia stradale, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il deceduto dalle lamiere della sua auto.