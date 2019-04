Sbatte contro mezzo pesante e si ribalta, 52enne perde la vita sulla A4

È un uomo di 52 anni residente in provincia di Modena la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri, 19 aprile, intorno alle 19.15, sull'autostrada A4 in direzione Milano. Tra i caselli di Soave e Verona Est, all'altezza di Caldiero, il 52enne alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo della vettura, ha sbattuto contro un mezzo pesante e poi si è ribaltato.

Inutile l'intervento del Suem 118. I soccorritori sono giunti sul posto con un'ambulanza e anche con l'elicottero, ma il conducente della Panda è morto sul colpo. Ad indagare sulla dinamica dell'incidente, gli agenti della Polizia Stradale, che ieri hanno eseguito i rilievi fino a tarda notte. E fino alle 23 è andato avanti anche il lavoro di messa in sicurezza dell'autostrada da parte dei dei vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero.

L'incidente ha provocato nella serata di ieri delle lunghe code. Durante le operazioni di soccorso, le due corsie dell'autostrada sono state chiuse al traffico. Solo dopo le 21, è stata possibile una parziale riapertura.