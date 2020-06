A22, furgone e autotreno si tamponano: 57enne ferito e soccorso d'urgenza

L'incidente si è verificato in direzione Sud, all'altezza del comune veronese di Dolcè, nella notte tra lunedì e martedì. L'uomo è stato preso in consegna dal personale del 118, che lo ha trasportato in tutta fretta al Pronto soccorso di Rovereto