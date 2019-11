Doppio incidente in A22: sei vetture coinvolte e tre persone rimaste ferite

Sei vetture sono rimaste coinvolte in un doppio tamponamento avvenuto sulla A22, in direzione Sud, nel tardo pomeriggio di giovedì.

Il primo scontro si è verificato prima delle 18 all'altezza del km 220, tra i caselli di Verona Nord ed Affi, dopodiché, 300 metri prima, degli altri veicoli sono entrati a loro volta in contatto, tutto con una dinamica al vaglio della Polizia Stradale di Verona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bardolino, per liberare una donna rimasta incastrata nell'abitacolo.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118 giunto con altrettante ambulanze: nessuna di queste fortunatamente si troverebbe in pericolo di vita.

L'incidente ha causato anche alcuni disagi agli automobilisti, con il traffico che è stato bloccato (come riporta il sito della A22) e le code che hanno raggiunto i 4 chilometri.