Code in A22 in direzione Sud per incidente. Coinvolti mezzi pesanti

Un incidente stradale che ha coinvolto anche mezzi pesanti ha bloccato il traffico in direzione Sud sull'Autostrada A22. Il sinistro è avvenuto questa mattina, 8 giugno, poco prima delle 11 tra i caselli di Mantova Nord e Mantova Sud ed ha provocato code che nel giro di mezz'ora hanno superato anche i quattro chilometri, arrivando anche il territorio veronese. L'ente gestore del tratto autostradale ha anche ordinato la chiusura dello svincolo in entrata da Mantova Nord, per evitare l'ingresso di nuovi veicoli nell'area interessata dall'incidente.

Alle 12.30 è stata comunicata anche la chiusura del tratto autostradale in questione, in direzione sud.

