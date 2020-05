Incidente stradale lungo la A22: segnalate code e traffico bloccato

Mattinata complicata, quella di venerdì, per chi si è messo in viaggio sulla A22 da Trento in direzione di Verona.

Stando a quanto appreso, intorno alle ore 9 si sarebbe verificato un incidente con un mezzo pesante coinvolto poco prima del casello di Affi, in direzione Sud, che ha provocato alcune code e bloccato il traffico. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Trento, Bardolino e Verona, ognuno con un mezzo, oltre alla Polizia Stradale, ed è stato chiuso lo svincolo in entrata di Ala/Avio.

Fino ad ora non risultano esserci stati feriti gravi nell'episodio.

