A22. Tamponamento tra caravan e tir, due feriti: la più grave è una donna

Un nuovo incidente si è verificato in autostrada nel pomeriggio di mercoledì, dopo quello avvenuto in mattinata e nella giornata di martedì.

Stando alle infomazioni raccolte, un furgone/caravan Volkswagen stava procedendo in direzione Nord quando tra i caselli di Affi e Ala avrebbe tamponato un mezzo pesante intorno alle 15, per cause al vaglio della Polizia Stradale trentina intervenuta sul posto. Sul caravan era presente una coppia di turisti che, rimasti incastrati in seguito all'impatto, sono stati liberati dai vigili del fuoco (arrivati con un mezzo da Bardolino e un'autogru da Verona) e affidati dal personale del 118: l'uomo che si trovava alla guida è stato portato in ambulanza all'ospedale di Rovereto, mentre la donna, che versava in condizioni più gravi, è stata condotta in elicottero all'ospedale di borgo Trento.

Per consentire le operazioni di soccorso è stato chiuso il tratto autostradale interessato, con code e rallentamenti che inevitabilmente sono andati a crearsi.