A22, scontro tra tre mezzi pesanti. Un ferito e chilometri di code

Un incidente tra tre mezzi pesanti oggi, 25 ottobre, intorno alle 12.30 ha bloccato il traffico sulla carreggiata nord dell'autostrada A22 nel veronese. Il tamponamento è avvenuto nei pressi dell'allacciamento con l'A4 e l'Autobrennero, al km 230 in direzione nord, provocando code anche di 4 chilometri dopo il casello di Nogarole Rocca per gli automobilisti: l'arteria infatti è stata chiusa per le operazioni di soccorso.

Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere uno degli autisti dei mezzi coinvolti. L'uomo, bloccato all'interno della cabina, è stato liberato e successivamente affidato alle cure dei sanitari, giunti sul posto con ambulanza ed elissoccorso, che l'hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento. I rilievi e la gestione della viabilità sono invece in mano alla polizia stradale.