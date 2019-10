Era candidata alle Comunali del 2016: San Giovanni Lupatoto piange Tania

È stato un impatto terribile quello che nel pomeriggio di domenica ha stroncato la vita Tania Giavara Dal Pez e portato un'altra persona in ospedale in gravissime condizioni. Un tragico bilancio per l'incidente avvenuto a Montecchio Maggiore tra un'auto, una Ford Fiesta condotta da un 36enne di Arzignano, e la moto che aveva a bordo i due veronesi.

La ricostruzione della dinamica del drammatico sinistro è nelle mani dei carabinieri. Erano circa le ore 16 e la 36enne nata a Verona ma residente a San Giovanni Lupatoto, si trovava al posto passeggero sulla BMW 1200 GS condotta da N.B.D., di 37 anni. I due stavano rientrando a casa da una giornata di svago e percorrevano via Milano, sulla Regionale 11, quando avrebbero impattato lateralmente sull'auto, che stando ai primi accertamenti si muoveva nell'opposto senso di marcia. Nel terribile incidente, sulla cui costruzione stanno lavorando i militari, i due motociclisti sono stati sbalzati sull'asfalto ad alcuni metri di distanza. Lanciato l'allarme, in loro soccorso sono arrivati gli operatori del Suem, ma le condizioni della 36enne erano già disperate e ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano. Ancora vivo invece il 37enne alla guida della motocicletta, che è stato condotto in gravissime condizioni all'ospedaele di Vicenza.

Con le cause e le responsabilità ancora da appurare, San Giovanni piange dunque la sua cittadina, che nel 2016 si era candidata nella lista Fare!, che sosteneva Alessandro Perbellini come futuro sindaco del Comune.