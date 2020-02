Ancora un incidente sulla A22: due autotreni coinvolti, grave una persona

Dopo quelli registrati in mattinata, dove non risultano particolari conseguenze per le persone coinvolte, un altro incidente è stato registrato sulla A22, in direzione Sud, dove questa volta una persona è stata portata via dai soccorritori in codice rosso.

Due autotreni sarebbero entrati in contatto poco prima delle 10.30 al chilometro 236, poco prima del precedente sinistro, tra l'allacciamento con l'A4 e il casello di Nogarole Rocca. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con due mezzi, tra cui un'autogru, i quali hanno liberato un autista dal proprio abitacolo e lo hanno affidato alle cure del 118, che con un elicottero lo ha trasportato all'ospedale di borgo Trento a causa della gravità delle sue condizioni.

Anche in questo caso è la Polizia stradale ad occuparsi dei rilievi, mentre il traffico è stato bloccato.