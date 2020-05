Dipendente 53enne investito dal camion dei rifiuti nel parcheggio del supermercato

Un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento alle prime luci di martedì, dopo essere stato investito da un mezzo pesante nel parcheggio di un supermercato.

Non erano ancora scoccate le ore 7 e C.T., classe 1966 di origini romane, si trovava alla guida di un mezzo pesante adibito alla raccolta di rifiuti per conto della Lamacar spa, che ha sede a Villafranca, nel parcheggio del punto vendita Martinelli situato in via Verona a Bussolengo. Stando a quanto riferito dall'Arma, il conducente stava facendo manovra, quando sarebbe stato abbagliato dal sole che gli avrebbe impedito di vedere B.E., veronese classe 1967, dipendente del supermercato, che è stato investito dal camion.

Lanciato l'allarme, in suo soccorso è arrivato il personale del 118 con due ambulanze: dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato condotto d'urgenza al Polo Confortini, mentre dei rilievi del caso se ne sono occupati i carabinieri.

