Travolta in bici, 22enne ricoverata in prognosi riservata a borgo Trento

Una giovane è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Borgo Trento, dopo un incidente avvenuto in Zai, a Verona, nella serata di martedì.

Erano circa le 23 e la 22enne di nazionalità brasiliana stava percorrendo via Copernico in sella alla sua bici, quando si è scontrata con una Hyundai I20, guidata da un 24enne residente in città.

Secondo i primi accertamenti svolti dalla Polizia municipale, l'auto stava si stava muovendo in direzione di via Francia quando, all'altezza del centro commerciale Adigeo, ha urtato la bici. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per verificare la dinamica dell’incidente.