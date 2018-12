17enne in prognosi riservata dopo l'incidente: la Municipale cerca testimoni

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Borgo Trento lo scooterista 17enne che giovedì mattina è rimasto coinvolto in un incidente in via da Mosto, all’angolo con viale Colombo, riportando ferite gravi.

Trasportata in ospedale anche la conducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, una donna di 53 anni.

Ancora da definire la dinamica dell’incidente, tanto che la Polizia municipale invita le persone che hanno assistito all’accaduto, a fornire informazioni al Nucleo di Infortunistica stradale al numero 045- 8078411: dai primi accertamenti, è emerso che uno scooter Honda Vision proveniente da via da Mosto ha urtato contro la fiancata sinistra di una Mercedes GLA che percorreva viale Colombo in direzione di via Pancaldo.