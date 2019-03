Adolescente investito vicino a Porta Borsari: auto ricercata dai vigili

La Polizia municipale è alla ricerca di una Fiat Punto nera che, lunedì 25 febbraio alle 14.20, ha urtato un 14enne che stava attraversando la strada in via San Michele alla Porta – via Diaz, nei pressi di Porta Borsari, e si è poi allontanata.

Da una prima ricostruzione del Nucleo infortunistica stradale, al quale la madre del ragazzo si è rivolta nei giorni seguenti, la conducente dell’auto sarebbe scesa a verificare le condizioni del giovane, che apparentemente illeso, non ne aveva annotato i dati.

Successivamente, il ragazzo si è fatto visitare al pronto soccorso, dove gli è stato diagnosticato un trauma al ginocchio guaribile in 8 giorni.

Per questo motivo, la Polizia municipale chiede l’aiuto dei cittadini che potrebbero aver assistito al sinistro o della stessa automobilista coinvolta, invitata a rivolgersi agli uffici della municipale di via Santissima Trinità 2a.