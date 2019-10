Incidente con il parapendio sul Baldo: un ferito portato all'ospedale

Un uomo di 63 anni, cittadino svizzero, è rimasto ferito nella giornata di oggi, domenica 13 ottobre, durante un'uscita con il parapendio sul Monte Baldo. Secondo le prime informazioni disponibili, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle 13.50 di oggi nei pressi di Malcesine nella zona di passo "Tratto Spino".

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con l'elicottero, oltre al personale del Soccorso Alpino e ai militari dell'Arma per i rilievi. Passate da poco le 14, infatti, l'elicottero di Verona emergenza è decollato in direzione di "Tratto Spino" sul Monte Baldo, dove, a 1.700 metri di quota, era precipitato il parapendio su un ripido prato, non distante dall'arrivo della funivia.

Atterrati nelle vicinanze, l'équipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno raggiunto il pilota, F.M. cittadino svizzero 63enne, il quale nell'urto ha riportato un probabile trauma alla spalla e dolori alla schiena. I soccorritori gli hanno quindi prestato le prime cure e, dopo essere stato imbarcato, il ferito è stato trasportato in codice giallo presso il pronto soccorso di Borgo Trento a Verona.