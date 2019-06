Si fa male con il parapendio, trasportato in codice giallo in ospedale

L'elicottero del 118 si è alzato in volo questo pomeriggio, 30 giugno, intorno alle 17.30 per soccorrere un uomo rimasto vittima di un incidente con il parapendio. Il fatto è avvenuto nei pressi di Malga Castilvero, ad Erbezzo.

L'appassionato di parapendio è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.