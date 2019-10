Una persona è stata trasportata in ospedale, dopo un incidente alpinistico avvenuto nel pomeriggio di domenica.

L'episodio si è verificato alla palestra di roccia di Alcenago - Stallavena, intorno alle ore 15, con una dinamica ancora da verificare. In direzione della falesia si sono diretti gli uomini del 118 con un elicottero e, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il ferito all'ospedale di borgo Trento in codice giallo.

Video dalla pagina Facebook di Paul Take