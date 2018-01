Ancora incidenti mortali sul lavoro. Una persona perde la vita ad Oppeano

Gli incidenti sul lavoro continuano ad essere un problema per la zona veronese, così come rilevato dall'osservatorio Vega Engineering qualche giorno fa.

E nel pomeriggio di mercoledì un'altra persona ha perso la vita in uno di questi episodi, questa volta a Vallese di Oppeano. Si trattatava di un 42enne operaio residente a Brescia, che stava svolgendo alcune operazioni di manutenzione ad una barra metallica nell'Acciaieria ASO SPS, quando è stato colpito proprio da questa al capo.

Sul luogo dell'incidente, in suo soccorso, sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del Suem, ma per lui non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Oppeano insieme al personale dello Spisal di Legnago per i rilievi del caso.