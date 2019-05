Incidente mortale in A4: condannato ad un anno l'attore e regista Paolini

Era indagato per omicidio stradale, dopo l'incidente avvenuto il 17 luglio 2018 sull'autostrada A4, tra i caselli di Verona Sud e Verona Est, che era costato la vita ad Alessandra Lighezzolo, commerciante di Arzignano. Così, come riporta VicenzaToday, l'attore e regista teatrale bellunese Marco Paolini è comparso davanti al guidice per le indagini preliminari Guidorizzi e ha patteggiato un anno di carcere, con pena sospesa.

La 52enne, che era in auto con un'amica rimasta ferita gravemente, è stata tamponata dalla Volvo con al volante Paolini il quale aveva fin da subito dichiarato di essere stato colpito da un grave colpo di tosse. All'attore è stata anche ritirata la patente per un anno.