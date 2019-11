Incidente sul lavoro, 3 coinvolti: un ferito in ospedale con ustioni al volto

Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente sul lavoro, che nella mattinata di lunedì è avvenuto in un'azienda di Valeggio sul Mincio.

Non si conosce ancora la dinamica di quanto sarebbe avvenuto in via Cavour poco dopo le 8 del mattino, dove sarebbe situata la ditta Group srl. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con un mezzo e il personale del 118 con due ambulanze, per soccorrere i feriti: uno ha rifiutato le cure ospedaliere, un secondo è stato condotto all'ospedale di Villafranca e il terzo è stato invece trasportato a borgo Trento, dopo aver riportato alcune ustioni sul volto.