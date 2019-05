Fa retromarcia col muletto e colpisce un collega: operaio ferito e portato in ospedale

Un incidente sul lavoro è avvenuto a Soave nel corso della mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, all'interno dell'azienda "Soave Recuperi" in via dell'Industria. Secondo le prime informazioni disponibili, un operaio romeno classe '80 residente a Bovolone è stato colpito da un muletto mentre stava sistemando della carta da macero e altro materiale. Il mezzo era azionato da un suo collega, il quale in fase di retromarcia non si sarebbe accorto dell'uomo alle sue spalle finendo poi con l'urtarlo inavvertitamente.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11 di stamattina e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un elicottero e l'ambulanza, oltre ai carabinieri della stazione di Monteforte d'Alpone per svolgere i rilievi e ai tecnici dello Spisal. Il ferito, dolorante a un piede e una gamba, ma cosciente durante i soccorsi, è stato in seguito accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. Al momento non si conoscono nel dettaglio quali siano le sue condizioni di salute, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.