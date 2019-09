Tragico incidente sul lavoro in quartiere Stadio: morta una persona

Un drammatico incidente sul lavoro si è consumato intorno all'ora di pranzo di martedì, a Verona.

Secondo le prime informazioni diffuse, intorno alle 13.30 un uomo è deceduto in un cantiere edilie situato in via Vasari, nel quartiere Stadio. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 18 con automedica ed ambulanza, ma per la vittima non c'è stato niente da fare.

Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i tecnici Spisal e i carabinieri di Verona.