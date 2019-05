Incidente sul lavoro: cade dal tetto di un capannone a sette metri d'altezza

Nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio i carabinieri di Sommacampagna sono intervenuti insieme allo Spisal di Valeggio sul Mincio ed ai sanitari del 118 a seguito di un incidente sul lavoro. L'infortunio è avvenuto intorno alle 16 circa, presso un capannone situato in strada San Giorgio a Sommacampagna.

Un operaio, cittadino 34enne di origine marocchina, si trovava sul tetto del capannone, in uso alla società bresciana "Circo nel mondo", per effettuare alcuni lavori di manutenzione. L'uomo, nel corso delle operazioni, è all'improvviso scivolato a terra da un'altezza di sette metri circa.

L'operario, il quale è poi risultato regolarmente assunto presso la società, è stato in seguito trasportato in codice rosso presso l'ospedale veronese di Borgo Trento per ricevere le cure sanitarie del caso. Le sue condizioni sono apparse gravi, ma non versa in pericolo di vita.