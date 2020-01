Incidente ferroviario al Quadrante Europa: deragliate motrice e ferrocisterne

Un incidente si è verificato nella mattinata di martedì allo scalo ferroviario del Quadrante Europa, a Verona, chiamando l'intervento dei vigili del fuoco.

Intorno alle 11.05, per cause ancora in fase di accertamento, due convogli merci si sono scontrati nell'area adiacente ad uno scambio, mentre erano ancora in manovra. A causa dell'urto tre ferrocisterne, adibite al trasporto di liquidi infiammabili, e una motrice sono deragliate.

Giunti sul posto con 1 mezzo e 5 uomini, i pomperi di Verona hanno messo in sicurezza l'area e verificato che non vi fossero perdite dalle cisterne coinvolte.