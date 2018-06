Fatale incidente domestico: si taglia un'arteria del collo e muore dissanguato

Un tragico incidente domestico è avvenuto nella giornata odierna, domenica 10 giugno, nel Comune di Zimella in via Callessella verso le ore 12.30. La vittima è Zahid Hamid, nato il 24 gennaio 1972 e residente ad Arcole.

L'uomo si trovava da solo in casa di un conoscente, il quale si trova attualmente il Marocco e lo aveva incaricato di eseguire alcuni lavori all'interno della sua abitazione.

Per cause ancora in corso di accertamento, pare fosse salito su una sedia e di lì poi caduto, Zahid Hamid mentre si trovava impegnato nella realizzazione di un taglio sul soffitto del salone tramite una mola a disco, si è accidentalmente tagliato all'altezza del collo con la lama in rotazione della smerigliatrice. A seguito dell'incidente l'uomo ha riportato una profonda lesione arteriosa e muscolare all'altezza della trachea, finendo con il dissanguarsi e decedendo pochi istanti dopo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai carabinieri di Cologna Veneta che stanno attualmente conducendo le indagini. Il paziente è purtroppo deceduto nonostante i tentativi di soccorrerlo da parte degli operatori intervenuti. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per la regolare ispezione cadaverica che si terrà lunedì 11 giugno presso l'ospedale di San Bonifacio.