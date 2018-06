Tragico incidente in un cantiere: un operaio viene ucciso dal crollo di un muro

Un altro drammatico incidente sul lavoro si è consumato a Verona nella tarda mattinata di giovedì.

Un uomo stava lavorando vicino ad un muretto in un cantiere stradale di via Valpantena per la costruzione della nuova tangenziale, all'altezza della ditta Casati, quando questo gli è crollato addosso: gli operatori del 118 si sono precipitati in zona con l'elicottero, ma per il lavoratore non c'è stato niente da fare. Sul posto anche il personale della Poliza di Verona e dei vigili del fuoco, con una squadra completa, più un'autogru e due unità.