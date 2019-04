Tragico incidente agricolo nel Veronese: morto un uomo di 30 anni

Un tragico incidente agricolo ha avuto luogo nel pomeriggio di giovedì in località Spiazzo, nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo.

Stando alle prime informazioni giunte, un uomo di 30 anni è morto in una zona rurale, schiacciato dal trattore che si sarebbe ribaltato, per cause ancora da verificare. Sul posto si sono precipitati l'elicottero e l'ambulanza del 118, insieme ai vigili del fuoco, ma per lui non c'è stato niente da fare. Anche i carabinieri erano presenti sul luogo dell'incidente, mentre la dinamica è al vaglio dei tecnici Spisal.