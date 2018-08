Marano di Valpolicella, incidente agricolo mortale sul trattore a Nosoni

È costato la vita ad un uomo l'incidente sul lavoro agricolo avvenuto oggi, 11 agosto, in località Noroni a Marano di Valpolicella. Lo riferisce il 118 di Verona, intervenuto sul posto con un'ambulanza e con l'elicottero. L'incidente è avvenuto dopo le 10 e in un primo momento sembrava fosse necessario l'aiuto dei vigili del fuoco. La vittima, però, non era rimasta incastrata nel trattore e quindi i pompieri sono stati richiamati in caserma.

Sul posto, invece, per gli accertamenti sono arrivati i carabinieri con lo Spisal di Valeggio. Pare che l'uomo, Mario Fasoli di 72 anni, avesse legato il proprio trattore ad un albero con l'intento di sradicare la pianta. Sarebbe stato proprio l'albero a finire contro l'uomo, uccidendolo.