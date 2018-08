Incidente agricolo a Bonferraro: 69enne portato d'urgenza all'ospedale

Un uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo un incidente agricolo avvenuto nella mattinata di giovedì.

Stando alle prime informazioni raccolte, erano circa le 9 e un agricoltore 69enne stava lavorando in un'area di Bonferraro, nel comune di Sorgà, quando sarebbe stato accidentalmente colpito alla testa da una pianta durante le operazioni di taglio. In suo soccorso, in via Sitterata, sono arrivati l'elicottero e l'ambulanza del 118, che lo hanno trasportato a borgo Trento viste le gravi condizioni. Sul posto si sono diretti anche i carabinieri.