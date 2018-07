Incidente in A4: code e rallentamenti tra Peschiera e Sommacampagna

Mattinata difficile per gli automobilisti che si sono messi in viaggio nella mattinata del 12 luglio sull'A4.

Un incidente è stato registrato in direzione di Venezia, tra i caselli autostradali di Sommacampagna e Peschiera. Al momento non risultano esserci feriti gravi, le code però hanno toccato i 9 chilometri di lunghezza, secondo quanto riportato dal sito della stessa società.