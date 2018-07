Tamponamento in A22 tra Affi e Ala: morta la donna passeggera del van

Un incidente dal tragico epilogo quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 luglio, lungo il tratto dell'A22 che collega i caselli di Affi e il Comune trentino di Ala. Verso le ore 15 un caravan ha tamponato un camion. A bordo del primo mezzo viaggiavano due insegnanti, marito e moglie, Giorgio Signoretti e Cristina Marconi.

Le squadre dei pompieri accorse da Bardolino e da Verona, anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi e con l’utilizzo di cesoie, martinetti e divaricatori idraulici, hanno estratto la passeggera e l’autista dal van. I feriti sono stati stabilizzati dal personale suem 118 per essere poi portati in ospedale: l'uomo che era alla guida del caravan in ambulanza a Rovereto, mentre la donna in eliambulanza al nosocomio di Borgo Trento a Verona.

Subito dopo il violento impatto, i soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare la donna, ma le sue condizioni sono sin dal principio apparse critiche. Una volta trasferita in ospedale a Verona, così come riportato dalla Gazzetta di Mantova, i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Cristina Marconi insegnava inglese al liceo scientifico di Belfiore, mentre il marito oltre ad essere anche lui insegnante è un noto musicista jazz molto conosciuto nel Mantovano.