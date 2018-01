Incidente A21, identificate le vittime. Viaggiavano alla volta di Verona

Sarebbero state identificate le vittime che lo scorso martedì mattina viaggiavano a bordo della Kia Sportage, le cinque persone tutte morte carbonizzate nel terribile incidente avvenuto lungo l'A21, all’altezza del casello di Brescia Sud tra i Comuni bresciani di Montirone e Poncarale. A seguito del tremendo impatto e del conseguente rogo, è morto anche il camionista italo-macedone che abitava a Cuneo e che, stando alle ricostruzioni della polizia stradale, avrebbe provocato la carambola fatale.

Secondo quanto riferito da BresciaToday, la famigliola francese originaria della Costa Azzurra, papà e mamma con due figli e una cuginetta, avrebbero dovuto raggiungere proprio la città di Verona, se non fosse avvenuto il tragico incidente stradale.

Doveva essere una gita di piacere nella città di Romeo e Giulietta, invece si è rivelato un viaggio della morte, un inferno di fuoco che ha visto perire i due giovani genitori, 29enne la madre, 31enne il papà, oltre ai piccoli di sei e due anni, ed infine la cuginetta che si trovava al loro fianco.

La dinamica dell'incidente

«La causa dell'incidente è ascrivibile a una distrazione del mezzo pesante che ha tamponato l'auto e poi l'autocisterna - aveva dichiarato Barbara Barra, comandante della polizia stradale di Brescia - Tutti i veicoli erano in fase di rallentamento, e la cosa era segnalata. Purtroppo il mezzo pesante non è riuscito a interrompere la propria corsa».

Erano circa le ore 14.30 di martedì scorso quando la Kia Sportage è stata centrata in pieno da un Tir che stava trasportando sabbia e ghiaia, in un momento in cui lungo l'A21 in quel tratto il traffico era fermo, a causa di un precedente incidente. Un impatto violento che ha scaraventato l’auto tamponata contro un altro mezzo pesante, un’auto-cisterna che trasportava benzina e che nell'immediato ha preso fuoco, finendo col provocare la morte di sei persone.