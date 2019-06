Una colonna di fumo spaventa i passanti: incendio nella Bassa Veronese

Nella mattinata di lunedì è scoppiata l'allerta nel comune di Zimella, per una colonna di fumo nero che si è alzata da un capanno intorno alle 9 del mattino.

Ad avvisare la centrale dei vigili del fuoco è stata la proprietaria, ma anche altre chiamate sono arrivate successivamente al 115, da altri cittadini preoccupati dalle conseguenze del rogo. A prendere fuoco, secondo quanto appreso, sarebbe stata una stalla adibita a ricovero degli attrezzi, dentro la quale sarebbe stato presente anche un mezzo agricolo.

In via Bruso sono state inviate allora 3 autobotti dei pompieri di Verona, una squadra da Caldiero e una da Lonigo, per domare le fiamme e riportare la situazione alla normalità.