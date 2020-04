Colonna di fumo alla Palazzina: scoppia un incendio in un vivaio

Sono stati chiamati al lavoro i vigili del fuoco di Verona nella mattinata di venerdì, per un incendio divampato nella zona della Palazzina.

Intorno alle 8.45 infatti, le fiamme sarebbero divampate in un vivaio dove potrebbe essere presente del polistirolo. I pompieri si sono recati dunque in via Santa Caterina con due mezzi e sette unità, mettendosi subito al lavoro per domare il rogo, il quale aveva provocato una colonna di fumo che aveva messo in allarme alcuni residenti della zona.

