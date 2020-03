Vigili del fuoco a Mozzecane: brucia il tetto di una villetta della zona

Un incendio scoppiato in un'abitazione del comune di Mozzecane, ha richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

Ad andare a fuoco, intorno alle 15.30 di martedì, è stato il tetto in legno di una villetta singola a due piani situata al civico 1 di via Grezzanella, nella frazione di Tormine. Sul posto si sono diretti 11 pompieri con 5 mezzi, per cercare di contenere il rogo ed estinguere le fiamme.

Al momento non risultano esserci feriti nell'episodio.

