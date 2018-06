Fuoco e fumo in una palazzina nel cuore di Villafranca: cede parte del tetto

Non risultano esserci feriti nell'incendio esploso nel primo pomeriggio di mercoledì nel centro di Villafranca di Verona.

Intorno alle 14.20, 4 mezzi dei vigili del fuoco si sono diretti in via Nino Bixio, dove in una casa disabita, attigua ad altre 3, sono esplose le fiamme al piano superiore. La causa più probabile sembra essere quella di un problema elettrico, con il rogo che avrebbe provocato anche il crollo di parte del tetto.

Domato l'incendio, sul posto è rimasta una sola squadra dei pompieri per svolgere le operazioni di smassamento e gli ultimi controlli.