Legnago, rogo in un'abitazione di quattro piani. Famiglia rimane senza casa

Intorno alle 19.30 di ieri, 1 febbraio, i vigili del fuoco del distaccamento di Legnago sono stati chiamati per domare l'incendio sviluppatosi in una casa in via Rovigo 27 a Legnago. Sul posto sono accorsi dieci pompieri con tre automezzi, tra cui un'autoscala.

Il fuoco ha coinvolto l'intera abitazione di quattro piani ed è stato contenuto in circa quattro ore dai vigili prima che si allargasse alle case attigue.

Al momento dell'evento, non c'erano persone all'interno della casa, ma la famiglia di sette persone che ci abitava è rimasta senza un tetto.