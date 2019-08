Appartamento in fiamme a Zevio, incendio spento ma abitazione inagibile

Una squadra dei vigili del fuoco di Verona, insieme una squadra di supporto con l'autobotte, ha spento un incendio scoppiato oggi, 15 agosto, in un appartamento di Zevio, al civico 20 di via Mirandola, in zona Santa Maria. Il rogo è divampato intorno alle 13.45 ed ha interessato soprattutto la zona notte dell'abitazione, dove è bruciato il mobilio.

L'intervento dei pompieri si è concluso intorno alle 16.30, con l'appartamento che è stato dichiarato inagibile. Sono in corso le indagini di vigili del fuoco e carabinieri per comprendere cosa possa aver innescato l'incendio. Nella casa, infatti, non era presente nessuno quando le fiamme si sono propagate. E quindi, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato.