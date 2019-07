Incendio in via Chioda: camper e roulotte in fiamme, morti due cani

Due squadre e due mezzi dei vigili del fuoco di Verona sono intervenuti questo pomeriggio, 6 luglio, in via Chioda a Verona, per lo spegnimento di quattro automezzi andati a fuoco intorno alle 14.30. I mezzi erano camper e roulotte e al loro interno c'erano due cani che purtroppo sono morti. A parte questi due animali, non si segnalano feriti o intossicati.

Lo spegnimento delle fiamme ha impegnato i pompieri per circa un'ora, poi per il resto del pomeriggio i vigili del fuoco hanno collaborato con la polizia scientifica per individuare la possibile causa dell'incendio, al momento ancora ignota.