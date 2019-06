Le fiamme distruggono il tetto di una palazzina nel centro di Valeggio

Erano circa le 10.45 di mercoledì mattina, quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Valeggio per l'incendio che ha riguardato il tetto di un edificio.

Il rogo si è sviluppato al civico 26 di via A. Murari, distruggendo una porzione di circa 100 metri quadri della copertura di una palazzina di due piani del centro del paese.

I pompieri, giunti da bardolino e Verona con 3 mezzi e 9 uomini, hanno lavorato per domare le fiamme sia dall'interno dello stabile sia dall'alto mediante utilizzo di un autoscala.

Il lavoro dei vigili del fuoco è proseguito, successivamente, con lo smassamento del tetto crollato ed il recupero dei beni personali delle due famiglie che occupavano gli appartamenti interessati dal crollo.

Tutto lo stabile è stato dichiarato inagibile per motivi di sicurezza.