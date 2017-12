Transpolesana, a fuoco nella notte un camion che trasportava tacchini

Un tir che trasportava tacchini ha preso fuoco questa notte, 30 dicembre, poco dopo l'una sulla Transpolesana all'altezza di Villa Bartolomea, in direzione di Rovigo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della compagnia di Legnago insieme ad una squadra di supporto da Verona. Insieme a loro, per gestire la viabilità, sul posto sono giunti anche i carabinieri.

L'intervento dei pompieri è terminato intorno alle 4, mentre le operazioni per rendere di nuovo percorribile in sicurezza il tratto di Statale interessato sono durate per tutta la notte e parte della prima mattinata.

Tanti i tacchini trasportati dal mezzo, alcuni sono stati salvati mentre gli altri sono morti nell'incendio.