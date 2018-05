Incendio manda in tilt la linea ferroviaria Verona-Bolzano, ipotesi sabotaggio

Un incendio doloso ad una centralina elettrica ha mandato in tilt questa mattina, 11 maggio, la linea ferroviaria tra Verona e Bolzano. Lo riferisce TrentoToday, che parla di un possibile sabotaggio da parte di quei movimenti che protestano contro gli alpini e la loro adunata nazionale, iniziata proprio oggi ed organizzata a Trento.

L'incendio è stato appiccato intorno alle 4 del mattino in zona Sorni, a Lavis, e sul caso sta indagando la Digos trentina. Inoltre, ci sarebbe anche un altro rogo successivamente ha riguardato la linea ferroviaria della Valsugana.

Tanti i disagi per i viaggiatori che da Verona erano diretti in Trentino. Alcuni treni sono rimasti bloccati, generando ritardi a catena. E per garantire il servizio sono stati messi a disposizione degli autobus sostitutivi.