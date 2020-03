Tetto in legno viene distrutto da un incendio: inagibile una villetta

Si è concluso dopo 4 ore di lavoro l'intervento dei vigili del fuoco scattato alle 15.30 di martedì a Mozzecane, dove un incendio era divampato sul tetto di un'abitazione.

Al civico 1 di via Grezzanella, in località Tormine, si sono dunque diretti 11 pompieri con 4 mezzi per domare le fiamme e scoperchiare circa 200 metri quadrati di tetto ventilato disposto su 4 falde, relativo ad una villetta singola di due piani, che è andato completamente distrutto.

Verosimilmente il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. L'abitazione però al momento risulta inagibile, in attesa delle verifiche di stabilità e della messa in sicurezza.

