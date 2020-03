A fuoco tetto di una casa ad Asparetto, pompieri domano le fiamme

Sei vigili del fuoco da Legnago e due in supporto da Verona hanno spento questo pomeriggio, 17 marzo, un incendio partito probabilmente dalla canna fumaria di un'abitazione di Cerea. Il rogo ha interessato in particolare il tetto di una casa di due piani in via Cadabese, nella località di Asparetto. L'intervento dei pompieri veronesi è iniziato intorno alle 14.30 e si è protratto per tutto il pomeriggio. Le fiamme sono state prontamente domate, ma successivamente gli operatori sono stati impegnati per i necessari smassamenti e per la bonifica dei locali dell'abitazione, la cui agibilità è a rischio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.